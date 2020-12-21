Волгоград, , 11:49 — REGNUM В Волгоградской области 21 декабря подтверждено ещё 268 случаев заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 245 пациентов, четверо скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационары госпитализированы 6267 взрослых и 64 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1307 пациентов. Всего в регионе подтвердили 32 тыс. 671 случай заражения COVID-19, справились с инфекцией 30 тыс. 955 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 409 смертельных случаев у пациентов с коронавирусом.