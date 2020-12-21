Москва, , 11:51 — REGNUM Российские семьи, взявшие под опеку ребёнка, могут получить новогодние выплаты на детей от 3 до 7 лет. Проект соответствующего документа направлен на межведомственное согласование, сообщили 21 декабря в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения России.

Семья Дарья Драй © ИА REGNUM

В Минтруде пояснили, что разработали изменения в правила предоставления выплат на детей. Пособие позволит поддержать малообеспеченные семьи, опекающие детей.

На сегодняшний день на опекаемых детей такая выплата не положена. Их не учитывают в составе семьи при оценке её нуждаемости, так как считают находящимися на полном обеспечении государства.

Минтруд предложил такие изменения, которые позволят учитывать опекаемых детей при назначении пособия. В министерстве добавили, что на 2021 год запланированы выплаты из бюджета семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно общим размером 276 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин ранее поручил выплатить к Новому году по 5 тыс. рублей семьям, имеющим детей от трёх до семи лет.

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