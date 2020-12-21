Чебоксары, , 11:37 — REGNUM В Чувашии выявлено за сутки 127 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

По информации на 21 декабря, всего в Чувашии официально подтверждено 15 206 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 127.

Победили коронавирус в республике 13 552 человека, доля выздоровевших составляет 89,1%. В том числе за последние сутки выписаны в связи с выздоровлением 114 человек. В настоящее время в Чувашии официально насчитывается 1231 активно больной COVID-19.

За последние сутки в Чувашии скончались от COVID-19 шесть пациентов. Таким образом, в пандемию общее число жертв коронавируса в республике достигло 423 человек.

Читайте также: Глава Чувашии призвал предпринимателей не играть «в прятки» в пандемию

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев пригрозил предпринимателям новыми ограничениями, если они будут использовать любые уловки ради увеличения дохода в пандемию коронавируса, — в частности, устраивать концерты местных исполнителей для завлечения посетителей. Он призвал не играть «в прятки».