Москва, , 11:35 — REGNUM За сутки в Москве выявили 7797 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 декабря сообщает оперативный штаб столицы.

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Это на 534 случая больше, чем сутками ранее, когда выявили 7263 случая заражения. За сутки госпитализировали 1585 ковид-пациентов, 487 человек находятся на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выявили рекордное количество случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки.