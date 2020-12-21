Москва, , 11:38 — REGNUM В России формируется общественный иммунитет к фейковым новостям. Об этом 21 декабря рассказал главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы начали аккуратнее относится к источникам информации, фейковым новостям. Это пока зарождающийся тренд», — сказал Казарян.

По оценке специалиста, этот тренд будет продолжен и в 2021 году.

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