Сантьяго, , 11:35 — REGNUM В ближайшие дни в Чили начнётся вакцинация населения от COVID-19. Об этом в ходе выступления в городе Лос-Андес заявил президент Чили Себастьян Пиньера.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По словам чилийского лидера, вакцинация начнется сразу же, как только прибудут первые 20 тысяч доз, с помощью которых власти начнут прививать медицинский персонал, занятый в «красной зоне» больными COVID-19.

Помимо этого, вакцина в приоритетном порядке поступит в регионы, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса.

Пиньера подчеркнул, что правительство будет работать над тем, чтобы до середины 2021 года была вакцинирована основная часть так называемого целевого населения, в том числе около пяти миллионов человек, входящих в группы высокого риска.

Чилийский лидер пояснил, что ожидается вакцинация хронических больных, пожилых людей, медицинских работников и людей, наиболее подверженных воздействию вируса, а затем и всего остального населения.

Институт общественного здравоохранения Чили 16 декабря одобрил разрешение на экстренное использование в стране вакцины от COVID-19, разработанной лабораторией Pfizer-BionTech. Позднее в ведомстве объявили о стремлении ускорить санкционирование вакцины китайской компании Sinovac.