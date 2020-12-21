Рязань, , 11:36 — REGNUM Ещё 137 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области 21 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на два случая больше, чем за предыдущие сутки. Противоэпидемические мероприятия проводятся в 55 учреждениях образования.

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Показатель заболеваемости составляет 1500,34 на 100 тысяч населения. Комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается 17 дошкольных образовательных учреждениях, 29 школах, четырёх профессиональных учебных заведениях и пяти вузах.

В целом, коронавирус подтверждён у 16 тыс. 771 жителя региона, выздоровели 15 тыс. 291 человек, в том числе 122 выписаны за сутки.