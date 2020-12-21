Ставрополь, , 11:33 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе за прошедшие выходные скончались 33 пациента, у которых был поставлен диагноз COVID-19. Большая часть случаев летального исхода зафиксирована в Ставропольском крае, где умерли 17 человек. Такие данные приводит 21 декабря федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Вторым субъектом по числу умерших стал Дагестан, где число жертв опасной инфекции составило девять человек. По одному умершему жителю зафиксировано в Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чечне. В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии скорбный список умерших от COVID-19 пополнился двумя пациентами.

Самое большое число случаев летального исхода с начала пандемии зарегистрировано в Дагестане — 1067 и на Ставрополье — 673. Меньше всего умерших в Карачаево-Черкесии — 38.

В Кабардино-Балкарии скончались 250 пациентов с диагнозом COVID-19, в Ингушетии — 124, в Чечне — 87, в Северной Осетии — 85.