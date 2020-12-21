Качканар, Свердловская область, 21 декабря 2020, 11:45 — REGNUM Медицинским работникам центральной городской больницы Качканара (Свердловская область) пришли на карту выплаты, об отсутствии которых медики доложили президенту России Владимиру Путину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
В штабе сослались на данные регионального министерства здравоохранения. Ведомство уведомило о том, что выплаты по сформированной заявке произведены 18 декабря 2020 года.
«В 11:30 деньги поступили на банковские карты медработников» — сообщили в штабе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить выплаты медикам в четырёх регионах РФ, включая Свердловскую область.
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