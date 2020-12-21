Благовещенск, , 11:33 — REGNUM В Зее Амурской области органы соцзащиты отказали матери с двумя несовершеннолетними детьми в предоставлении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной указом президента РФ Владимира Путина. Прокуратуре пришлось в судах двух инстанций доказывать незаконность решения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Соцзащита при расчёте среднедушевого дохода членов семьи незаконно включила в него доход супруга женщины за период, когда они не состояли в официальном браке и не вели общего хозяйства. Таким образом, женщине отказали в выплате на основании того, что доход семьи превысил величину прожиточного минимума.

Прокуратура обратилась в Зейский районный суд, который встал на сторону соцзащиты. Амурский областной суд отменил решение районного и удовлетворил заявление в полном объёме. Начисление семье соцвыплат проконтролирует прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение проверить выплаты медицинским работникам в четырёх регионах РФ.