Челябинск, , 11:32 — REGNUM В Челябинской области к 21 декабря насчитывается уже 11 140 больных COVID-19. Эти сведения приводит оперативный штаб Южного Урала.

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По данным на утро 20 декабря ковид-пациентов было менее 10 тыс. Таким образом, в регионе достигнут очередной рекорд по числу граждан, одномоментно находящихся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в регионе обнаружили 33 036 заразившихся коронавирусом. Выздоровели пока 20 699.