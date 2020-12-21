Киев, , 11:30 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено 6545 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 декабря сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

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«6545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 декабря 2020 года. В частности, заболели 292 детей и 306 медработников», — написал он в своем сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 970 993.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 80 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 16 665.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 586 268 человек вылечились от нового заболевания, и что было в общей сложности проведено 5 303 103 теста на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине было выявлено 8325 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.