Москва, , 11:38 — REGNUM В России не смогли организовать дистанционное обучение на должном уровне. Об этом 21 декабря сообщил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, дистанционное образование уступает по качеству обычному, и исправить это пока не удаётся.

«Мы оказались не готовы к этой процедуре. Мы не понимаем, как правильно обучать детей дистанционно. Как проверять их знания, как не давать им отставать от сверстников, которые продолжают нормально учиться в школах», — сказал Казарян.

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