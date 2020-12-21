Ставрополь, , 11:28 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом в Дагестане, по данным на 11:00 21 декабря, приблизилось к 21,9 тыс. За прошедшие выходные в республике диагноз подтвердился у 306 человек, следует из данных федерального оперативного штаба.

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Так, 19 декабря в Дагестане коронавирус выявили у 154 человек, что стало рекордным суточным приростом за осенне-зимний период, 20 декабря — у 152 человек. Отметим, что не менее 150 случаев заражения в республике фиксируется ежедневно с 10 декабря. До этого в последний раз суточный прирост превышал эту отметку больше полугода назад — 5 июня.

К настоящему времени в Дагестане выздоровели более 18,8 тыс. человек с COVID-19, за последние двое суток с медицинского наблюдения были сняты 239 пациентов. Скончались в республике, по официальным данным, 1067 носителей коронавируса, четверо из них умерли за выходные.

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