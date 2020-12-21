Москва, , 11:26 — REGNUM Финальный документ о создании на базе авиакомпании «Аврора» дальневосточной авиакомпании будет готов уже на следующей неделе. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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По его словам, в настоящее время уже достигнуты финальные договорённости с 11-ю главами субъектов Дальневосточного федерального округа и министерством, а сам финальный документ будет готов уже на следующей неделе.

«Я поставил первым свою подпись под акционерным соглашением о создании такой компании на базе АК «Аврора», — добавил глава федерального ведомства. — Надеюсь, что прямо сейчас, в то время, как мы разговариваем с вами, губернаторы добавляют свои подписи, и финальный документ уже на следующей неделе будет существовать в природе».

Он также уточнил, что единая авиакомпания будет создана до 1 февраля 2021 года.

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Чекунов пояснил, что единая авиакомпания создаётся не только для расширения механизма субсидирования, но для создании более точной модели координации перелётов, которые осуществляют десятки перевозчиков. Министр уверен, что это «существенно улучшит транспортную доступность даже небольших населённых пунктов».

Как сообщало ИА REGNUM, для новой авиакомпании сформирована маршрутная сеть, в которую вошли 435 местных и 100 региональных маршрутов с годовым пассажиропотоком более двух млн человек. Единый перевозчик задействуют 186 самолётов. До 2025 года планируется приобрести 53 новых судна российского производства. В настоящее время объявлен конкурс на название новой единой региональной авиакомпании.

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