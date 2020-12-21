Лондон, , 11:25 — REGNUM Новый штамм коронавируса может уже быть за пределами Великобритании, в других странах, заявил министр транспорта Соединённого королевства Грант Шэппс.

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"Реальность в том, что он (новый штамм) уже может быть в других странах, мы знаем, что он уже есть в других странах», — сказал он в эфире Sky News.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило о появлении нового штамма коронавируса на территории Австралии, Дании и Нидерландов и призвало к более решительным действиям по борьбе с инфекцией. Впервые новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании.

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