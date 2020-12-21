Салехард, , 11:24 — REGNUM На Ямале волонтёры-медики доставят новогодние подарки детям тундровиков на снегоходах. Об этом сообщает штаб волонтёров ЯНАО.

Волонтёры Ямала готовы к доставке новогодних подарков Vk.com/volmedic_yanao

Акция «Новый год — в каждый чум» проводится совместно с Салехардским центром молодёжи. Активисты предлагают ямальцам всем миром собрать подарки детям, проживающим в тундре вместе с родителями-кочевниками.

«Мы принимаем от ямальцев игрушки, раскраски, детскую одежду. Формируем из принесённых предметов наборы, а затем будем доставлять подарки ребятам прямиком в тундру. Подключим наших волонтёров на снегоходах», — сообщает региональный координатор ямальских волонтёров-медиков Милана Зандукаева.