Пенза, , 11:25 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 21 декабря коронавирусная инфекция выявлена у 24 058 жителей, за сутки заболели 190 человек. Накануне инфицированы были 189 пациентов. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 19 736 заболевших, за сутки — 103 человека. Скончались после заражения коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 293 пензенца. За сутки жертвами COVID-19 стали еще два человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на прошедшей неделе в Пензенской области в системе здравоохранения произошли давно назревшие кадровые изменения. Пандемия коронавируса выявила наболевшие вопросы и решать их руководству области пришлось кардинально.

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