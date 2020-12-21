Барнаул, , 11:22 — REGNUM Проблема с предоставлением бесплатных лекарств от COVID-19 тем больным, которые лечатся на дому, существует и в Алтайском крае. Об одном таком случае в своем телеграм-канале рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

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На днях к нему обратилась жительница села Вылково Тюменцевского района. Александр Молотов говорит, что ему удалось оперативно связаться с краевым минздравом, сотрудники которого решили вопрос:

коронавир и ксарелт». Александр Молотов «Тут же связался с краевым минздравом и, надо отдать им должное, они оперативно выяснили ситуацию с лекарствами (в район они поступили) и уже буквально через пару часов заявительница была ими обеспечена. Причём, судя по рецепту, среди прочих препаратов ей совершенно бесплатно были выданы весьма дорогие».

Ранее поручение об обеспечении бесплатными марикаментами пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, по итогам пресс-конференции президента Владимира Путина дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 21 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1398 человек, причём 38 из них добавились только за прошедшие выходные дни 19—20 декабря 2020 г.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 642 пациента с легкой и средней степенью тяжести заболевания. В общей сложности на лекарства для этой категории больных из федерального бюджета выделено более 87,2 млн рублей.