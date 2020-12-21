Брянск, , 11:27 — REGNUM В Брянской области 21 декабря выявлено 197 новых носителей коронавируса, что на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых положительных тестов превысило 21 тысячу, скончались пять пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлен 21 тыс. 121 носитель инфекции. Выздоровели после лечения 18 тыс. 868 человек, в том числе 48 выписаны за истекшие сутки.

Зарегистрировано ещё пять летальных исходов. Всего от осложнений на фоне коронавируса скончались 207 пациентов брянских больниц.