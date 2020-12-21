Москва, , 11:27 — REGNUM Ограничения и режим самоизоляции не привел к резкому росту числа новых пользователей сети интернет. Об этом 21 декабря заявил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, скачка количества пользователей интернета до 90% населения в период самоизоляции, вопреки ожиданиям экспертов, не произошло.

«Аудитория если и выросла, то совсем немного, что вызывает вопросы и к будущим методикам измерения, и к тому, что число пользователей было немного искусственно подогрето большим количеством устройств, которые они перестали применять, когда начали пребывать дома», — сказал Казарян.

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