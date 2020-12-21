Калуга, , 11:26 — REGNUM В Калужской области приступили к перечислению новогодних выплат в размере пяти тысяч для детей до восьми лет, которые анонсировал президент России Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря. Об этом 21 декабря заявил на заседании регионального правительства министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Пенсионный фонд работал все выходные, на сегодняшний день мы завершили полностью всю подготовительную работу, платежные документы направлены в банки. Сегодня с утра начинаются перечисления для 85 574 детей. Общая сумма составляет 429 870 тыс. рублей», — сказал Павел Коновалов.

Губернатор Владислав Шапша попросил министра через неделю предоставить полную информацию о том, сколько семей получили причитающиеся средства, отметив, что «важно, чтобы все семьи, имеющие право на выплату, которую обещал президент, ее получили».

Напомним, данная выплата осуществляется гражданам России, имеющим детей в возрасте до семи лет включительно. Право на выплату не зависит от доходов семьи, факта работы родителей, получения ими зарплаты и каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

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