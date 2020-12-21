Верхнеуральск, Челябинская область, , 11:16 — REGNUM В Верхнеуральске Челябинской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при предоставлении детям-сиротам жилья. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Эпизоды относятся к 2013−2014 годам. В ходе проверки было установлено, что должностные лица администрации района купили в домах № 84 «а, б, в, г» и № 86 на улице Труда квартиры. Это жильё позднее выдали сиротам.

В ходе проверки было установлено, что в каждой из квартир имеется электрическое отопление. Но они не образуют единой системы отопления, а также не обеспечивают равномерного нагревания в помещениях воздуха в течение всего отопительного сезона.

По заключению межведомственной комиссии, квартиры в доме № 86 являются непригодными для проживания. В них нужно реконструировать отопительную систему. Всего в этом доме жильё получили четверо сирот. Ущерб бюджету составил порядка 2,3 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в Следственный комитет. А он в свою очередь возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.