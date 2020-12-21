Москва, , 11:15 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не имеет данных о влиянии нового штамма коронавируса на смертность. Об этом 21 декабря заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

"Сейчас нет доказательств, нет достаточных данных, чтобы сказать, что он (новый штамм коронавируса) влияет на патогенность, на тяжесть заболевания, на смертность», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Вуйнович добавила, что ВОЗ рекомендует странам проанализировать риски и самим принять решение по авиасообщению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило о появлении нового штамма коронавируса на территории Австралии, Дании и Нидерландов и призвало к более решительным действиям по борьбе с инфекцией. Впервые новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании.

Читайте также: Новый штамм коронавируса нашли ещё в трёх странах