Москва, 21 декабря 2020, 11:14 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин демонстрирует феноменальную скорость реакции на итоги пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин 21 декабря утвердил список поручений по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая прошла 17 декабря.
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