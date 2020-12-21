Москва, , 11:14 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин демонстрирует феноменальную скорость реакции на итоги пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин Government.ru

«Обычно занимало недели две, а тут за три дня. Хотя что в этом необычного?

Мишустин ставит задачу повышения эффективности государственного управления. И скорость в этом процессе — первый из критериев.

Вот он и начинает с себя, чтобы потом спросить с подчиненных», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин 21 декабря утвердил список поручений по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая прошла 17 декабря.

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