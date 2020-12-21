Волгоград, , 11:15 — REGNUM Двое мужчин признаны виновными в гибели 18-летнего парня у ночного клуба в Волгограде в 2019 году. Молодого человека, пытавшегося урегулировать ссору мирным путём, избили до смерти, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Поздно ночью 16 февраля 2019 года у одного из клубов Ворошиловского района Волгограда две группы молодых людей начали выяснять отношения. 18-летний брат одного из участников конфликта попытался вразумить стороны, однако на него с кулаками набросились двое волгоградцев. Они избили юношу до смерти. Спустя несколько месяцев после возбуждения уголовного дела родственник одного из обвиняемых пытался повлиять на ход расследования — он склонял очевидцев драки к даче ложных показаний, угрожая им физической расправой. Мужчине за излишнюю «поддержку» был назначен судебный штраф.

Суд приговорил 23-летнего виновного к девяти годам лишения свободы, его 25-летнего сообщника — к восьми годам лишения свободы, оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.