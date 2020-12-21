Абакан, , 11:11 — REGNUM По состоянию на 21 декабря в Хакасии коронавирус выявлен у 15 843 человек, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 178 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Коронавирус побелили ещё 114 человек. Общее число выздоровевших в Хакасии — 12 479 человек.

В стационарах находятся 662 жителя региона, в том числе 43 человека — на ИВЛ.

Напомним, за сутки 20 декабря в Хакасии было выявлено 179 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в республике скончались 165 пациентов с COVID-19.

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