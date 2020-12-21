Москва, 21 декабря 2020, 11:10 — REGNUM Плата за обучение в вузах России, где применялся преимущественно онлайн-формат, может измениться. Поручение проработать этот вопрос дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 21 декабря сайт правительства России.
«Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведётся преимущественно в онлайн-формате», — говорится в информации.
Поручение дано по итогам пресс-конференции президента России Владимира Путина, оно должно быть выполнено до 15 февраля.