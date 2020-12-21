Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM Голографическое изображение Иосифа Сталина появилось в центре Екатеринбурга, сообщает свердловское отделение движения «За правду» в соцсети «ВКонтакте».

Иосиф Сталин Иван Шилов © ИА REGNUM

Голограмму разместили прямо на здании Окружного дома офицеров, где долгое время размещался барельеф советского вождя. «Мы хотим исправить эту историческую несправедливость и восстановить исторический архитектурный облик здания», — написали в движении. Также на объекте появилась надпись «За Сталина!».

Акцию приурочили к очередной годовщине со дня рождения советского руководителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кусе (Челябинская область) появился памятник Сталину. Он временно пробудет на частной территории.

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