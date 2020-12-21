Прага, , 11:10 — REGNUM Решение о приостановке авиационного сообщения с Великобританией, из-за появившегося там нового штамма коронавируса, приняли чешские власти. Об этом 21 декабря сообщает минздрав Чехии.

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"Начиная с 12:00 (14:00 мск — ред.) в Чехию не может прибыть ни один самолет из Великобритании. Полеты из этой страны приостановлены», — говорится в сообщении.

При этом с 20 декабря власти Чехии ввели обязательную самоизоляцию сроком на десять дней для тех, кто прибыл из Великобритании, которая также распространяется на тех, кто пробыл на территории Соединенного королевства более 24 часов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава норвежского минздрава Бент Хёйе сообщил, что возможность приостановки авиационного сообщения с Великобританией из-за выявления на британской территории нового штамма коронавируса рассматривают власти Норвегии.