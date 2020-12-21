Москва, , 11:25 — REGNUM Ель обыкновенная — самое популярное среди новогодних деревьев, она пушиста и ароматна, но быстро высыхает и осыпается. Покупать её лучше в самый последний момент, после 28 декабря, говорится в опубликованном 21 декабря сообщении Роскачества.

Сосна простоит в помещении до месяца, если там не очень жарко и сухо, но её недостаток — большое расстояние между ярусами веток. Популярна у покупателей пихта Нордмана — дерево с густыми ветками и хвоей. Она может простоять больше месяца, но наиболее свежо выглядит в первые две-три недели.

Дома пихте нужно дать согреться до комнатной температуры, и только потом вынуть из сетки и установить. Чтобы напитать дерево влагой, рекомендуется обновить срез и поставить пихту на сутки в ведро с водой. Раз в день можно опрыскивать дерево из пульверизатора.

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Покупая новогоднее дерево, стоит обратить внимание на хвою. Пожелтевшие иголки укажут на то, что дерево давно срублено.

«Пощупайте хвоинки — они должны гнуться, а не ломаться. Потрясите елку — иголки не должны сыпаться. Попросите продавца снять с дерева сетку, чтобы хорошо рассмотреть елку. Без этого вы не поймете, что покупаете», — советует эксперт Вера Глухова.

Ветки не должны быть сухими, а дерево — лёгким, отмечает она. Ещё один вариант — ёлка в горшке. После новогодних праздников держать её нужно до весны в прохладном месте, для этого хорошо подойдёт застеклённый балкон.

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