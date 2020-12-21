Майкоп, , 11:06 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Адыгее после гибели рабочего на строительной площадке. Подозреваемым проходит мужчина, также работавший на стройке в день происшествия, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Инцидент произошел 12 ноября 2020 года на территории строительной площадки в поселке Яблоновский в Тахтамукайском районе Адыгеи.

По данным следствия, 29-летний житель Краснодара с помощью грузового автомобиля-манипулятора осуществлял погрузку вагона-бытовки, на крыше которого находился 32-летний рабочий. В какой-то момент стрела грузовика сломалась и упала на этого мужчину, который прицеплял крюки манипулятора к петлям вагона. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Жителю Краснодара инкриминируется нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование дела продолжается.