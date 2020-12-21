Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем сутками ранее, и на пять случаев меньше, чем в последний рабочий день предыдущей недели. Об этом 21 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 21 545 инфицированных, из них 19 353 человека выздоровели, в том числе 182 — за последние сутки. Умерли за время пандемии в Ленобласти 200 человек. В настоящий момент в регионе продолжают лечение 1992 человека.

Как уточнили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе, в настоящий момент в Ленинградской области развернуто 3014 коек для пациентов с COVID-19, из них свободны 606 коек (20,11%).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти за сутки подтвердили еще шесть смертей от COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Ленобласти привили от коронавирусной инфекции 95 медиков