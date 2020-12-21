Москва, , 11:05 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов. Об этом 21 декабря сообщает сайт правительства России.

«Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 1 марта необходимо представить в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учётом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума», — говорится в информации.

Поручение дано по итогам пресс-конференции президента России Владимира Путина, на которой прозвучала жалоба на одинаковые зарплаты педагога и уборщицы.