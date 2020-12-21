Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки, несмотря на выходной день, выявили 3752 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили в понедельник, 21 декабря, в федеральном оперштабе. Это всего на семь человек меньше, чем сутками ранее. Таким образом, по заболеваемости в городе сохраняется стабильно тяжелая ситуация.

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Выписаны из петербургских стационаров и с амбулаторного лечения за минувшие сутки 1870 человек, это на 456 человек меньше, чем за предыдущие сутки.

Список летальных исходов от COVID-19 в Санкт-Петербурге пополнили еще 77 случаев. Это на четыре случая больше, чем было в субботу. Столь высокая цифра ранее была не характерна для статистики за воскресенье, когда комиссия по установлению причин летальных исходов отдыхает или работает «в полсилы».

По суточной смертности Петербург вновь оказался «впереди России всей», дав более 15% в общероссийскую статистику.

С учетом новых данных, в Северной столице выявлено 204 565 случаев инфицирования коронавирусом за время пандемии. Выздоровели 119 002 человека. Умерли от ковида, согласно официальной статистике, 6917 человек.

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