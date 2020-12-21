Холмогорский район, , 11:11 — REGNUM 20 декабря 2020 г. прошли финальные торжества, посвященные 500-летию Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря.

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Антониево-Сийский монастырь расположен на Большом Михайловом озере в Холмогорском районе Поморья. Преподобный Антоний со своими сподвижниками основал его в 1520 году с разрешения великого князя Василия III. В XVI—XVII веках это был крупнейший духовный центр Русского Севера и всей России. Но в 1923 году его славная история оборвалась: обитель закрыли, а святое место поочередно занимали трудовая коммуна, колхоз, дом отдыха, пионерский лагерь, дачи и тому подобные объекты.

В 1992 году началось возрождение монашеской жизни. Множество насущных вопросов обители было решено в год ее 500-летия с помощью благотворителей. Значимым обретением стал главный колокол, который передал в дар монастырю Владимир Крупчак. Огромный благовест массой две тонны отлили в Воронеже. Его подняли на монастырскую звонницу в августе этого года, во время юбилейных торжеств. Это событие завершило восстановление Сийской колокольни.

Главными благотворителями всех духовно-культурных проектов юбилея стали АО «Архангельский ЦБК», ГК «Титан», ЗАО «Лесозавод-25» и лично член советов директоров компаний Владимир Крупчак.

В день памяти преподобного Антония, который отмечался 20 декабря, началось вручение памятных юбилейных знаков священнослужителям и жертвователям, внесшим большой вклад в возрождение северной святыни. Три ордена, более сорока медалей и тридцать значков на средства благотворителя изготовили мастера известного завода «Северная чернь» в Великом Устюге. Каждое изделие — ручная работа, настоящее произведение искусства из драгоценных материалов с индивидуальным номером.

Орден под номером один будет передан Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Благодаря помощи предстоятеля Русской православной церкви Сийская обитель получает 110 миллионов рублей из федерального бюджета на реставрацию своей главной святыни — Троицкого собора начала XVII века, который является объектом культурного наследия народов РФ.

Вторым орденом награжден Владимир Крупчак — за заслуги в развитии Антониево-Сийского монастыря.

«Благодаря его финансовой поддержке удалось не только завершить многолетнюю реконструкцию монастырской звонницы и изготовить юбилейные знаки. На средства главного благотворителя духовно-культурных проектов изданы книга для детей «Житие преподобного Антония», буклет-каталог выставки «Древности Сийской обители», альбом о реставрации монастыря — это очень большая работа. Владимир Крупчак также полностью профинансировал социально-культурный проект «Праздничные звоны града Архангельска в честь юбилея святой обители» — от создания колокольной сюиты до телевизионной трансляции действа», — отметил руководитель культурных проектов Архангельской епархии Александр Барский.