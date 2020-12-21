Осло, , 11:02 — REGNUM Возможность приостановки авиационного сообщения с Великобританией из-за выявления на британской территории нового штамма коронавируса рассматривают власти Норвегии. Об этом 21 декабря сообщил глава норвежского минздрава Бент Хёйе его слова приводит телекомпания NRK.

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«Это вопрос, который постоянно обсуждался в течение прошедших суток», — заявил он.

При этом в настоящее время норвежские власти порекомендовали тем, кто вернулся из Британии на протяжении последних 14 дней пройти тест на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава датского минздрава Магнус Хеунике сообщил, что воздушное пространство Дании будет временно закрыто для британских самолетов из-за того, что на территории Соединенного королевства была выявлена новая мутация коронавируса.