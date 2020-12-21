Москва, , 10:57 — REGNUM Финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», кандидат физико-математических наук, директор крестьянско-фермерского хозяйства «Фестиваль березового сока» Алексей Грибин в рамках всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе при поддержке добровольцев, Ресурсного центра «Мосволонтер» и АНО ЦПМС «МногоМама» организовал сбор и раздачу овощей для многодетных семей и пенсионеров Москвы. Фермеры Ленинградской области передали нуждающимся 2 тонны овощей — 200 «борщевых наборов» (картошка, свекла, морковь) по 10 кг каждый.

Проект Алексея Грибина «Сердце фермера» в 2020 году вошел в ТОП-10 социальных проектов, реализованных в рамках задания «Сердце Лидера» третьего сезона конкурса «Лидеры России». Проект состоит из онлайн-карты, как называет ее автор «карты-самобранки», на которой фермер или агрохолдинг указывает координаты своего участка с описанием излишков продукции. Благодаря проекту граждане и волонтеры могут найти адреса полей или хранилищ, на которых можно законно и безвозмездно собрать овощи для социальных нужд. В рамках проекта Алексей совместно с добровольцами Северной столицы собрал и раздал уже более 10 тонн картошки, капусты, свеклы и моркови пенсионерам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Треть продовольствия во всем мире остаётся в полях — такова статистика. Тонны остатков списываются и гниют в хранилищах. Причины разные. Например, труднодоступность местности для сбора овощей техникой, в связи с чем фермеру более выгодно оставить урожай, так как затраты на его сбор не окупят себя. Еще одна частая причина заключается в том, что продукция не подпадает под определенные требования торговых сетей: чуть кривая морковь, мельче или больше установленного размера свекла. В результате такие хорошие овощи просто пропадают. И много фермеров в стране, я знаю лично, готовы отдавать нуждающимся за бесплатно нереализованную продукцию. Здесь важно только организовать процесс», — рассказал журналистам Алексей Грибин.

По его словам, в любом населенном пункте страны, особенно в крупных городах, где у жителей нет дач или родственников на селе, всегда актуален спрос на овощную помощь. Первым шагом масштабирования по России соцпроекта «Сердце фермера» стала раздача «борщевых наборов» в столице. Автор проекта надеется, что волонтеры Москвы и фермеры Московской области на проведенном примере продолжат его начинания.

Ресурсный центр «Мосволонтер» активно поддержал идею Алексея провести в Москве акцию по раздаче овощей многодетным семьям, пенсионерам и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Волонтеры помогали с разгрузкой и доставкой 2 тонн овощной продукции.

«Всероссийская акция взаимопомощи #Мывместе в Москве стартовала с самого начала пандемии. Наши волонтеры оказывают помощь нуждающимся по доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Только за весенний период к акции подключились 22 тысячи добровольцев. И, конечно, такой большой проект не может реализовываться без поддержки партнеров. На сегодняшний день их уже более 400. Среди них АНО «Россия — страна возможностей». Участники проектов этой платформы, в частности конкурса «Лидеры России», помогают продуктами, оказывают разностороннюю помощь фондам и НКО, — сообщила советник директора Ресурсного центра «Мосволонтер» Дарья Маслова, — Такая помощь, которую оказал сегодня проект «Сердце фермера», неоценима. Она требуется всегда. Какой бы ни был год — 2020-ый, 2021-ый или другой. Развитие проекта очень важно как для НКО, так и для людей в трудной жизненной ситуации. При масштабировании «Сердца фермера» и появлении в нем отдельного волонтерского корпуса, мы обязательно к нему подключимся с поддержкой».

Большую часть овощных наборов доставили в Центр помощи многодетным семьям «МногоМама». Алексей Грибин сам — многодетный отец, вместе с супругой они воспитывают троих детей, поэтому он прекрасно знает какие основные нужды у родителей троих и более детей. Примечательно, что фасовать овощи по наборам для отправки в Москву Алексею помогали многодетные бабушки-волонтеры из Санкт Петербурга.

«Настоящий патриотизм проявляется в заботе о своей семье, о семьях, которые рядом, о людях, которым нужна помощь. 2020 год сильно истощил ресурсы многодетных семей, многие остались без работы, вынуждены были покупать дорогостоящие лекарства, средства защиты, технику для дистанционного обучения, менять привычный образ жизни. Перестало хватать на самое необходимое. Я благодарю Алексея Грибина за огромный вклад в продовольственную безопасность наших семей. Этих продуктов хватит на несколько месяцев. Наши мамы приготовят десятки вкусных обедов и ужинов. Закрывая потребности в еде, мы даём возможность перераспределять бюджет на другие важные вещи — приобретение верхней одежды и обуви, оплату квартиры, покупку учебных пособий и подарков на Новый год», — рассказала президент АНО ЦПМС «МногоМама» Алина Контарева.

2 тонны овощей выделили два фермерских хозяйства Ленинградской области — Ферма «Жили растили» и крестьянское (фермерское) хозяйство Андрея Юрова.

Многодетной маме из Москвы Светлане Аносовой, воспитывающей троих детей и заботящейся о пожилой маме-инвалиде первой группы, волонтеры доставили «овощной набор» первой.

«Замечательные и свежие овощи хорошего качества. Мы это в дело пустим. Новогодний салат «Оливье» теперь точно будет на столе. У нас нет домика в деревне, и мы все покупаем сами. Так что для нас это большая подмога. «Сердце фермера» — отличный проект. Действительно, на любом производстве бывают излишки и это очень грамотно помогать таким людям, как мы, пенсионерам и малоимущим. — прокомментировала Светлана Аносова, — Цепочка взаимопомощи получилась — из Санкт-Петербурга в Москву. Я сама волонтер. И очень важно нам всем делать общее, хорошее дело: учиться друг у друга добру и быть полезными обществу».

Алексей Грибин не останавливается на проведении акций овощной помощи, он планирует запустить приложение для смартфона «Карта-самобранка», через которое фермеры страны могли бы отмечать свои поля с остатками овощей, а граждане — видеть адреса участков, на которых можно было самостоятельно и законно собирать продукцию для социальных нужд.