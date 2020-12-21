Симферополь, , 10:55 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтвердилось 350 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщил на странице в соцсети 21 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 357 случаях заражения.

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«За 20 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 350 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 246 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксёнов.

За весь период пандемии в Республике Крым было подтверждено 21 756 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 410 человек. Скончались 430 человек.