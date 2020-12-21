Копенгаген, , 10:54 — REGNUM Воздушное пространство Дании будет временно закрыто для британских самолетов из-за того, что на территории Соединенного королевства была выявлена новая мутация коронавируса. Об этом 21 декабря сообщил глава датского минздрава Магнус Хеунике на своей странице в соцсети Twitter.

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«Дания закрывает воздушное пространство для всех самолетов из Великобритании с 10:00 (12:00 мск — ред.) понедельника на 48 часов», — написал в своем сообщении Хеунике.

Также он отметил, что данная мера принимается для предотвращения распространения новой мутации коронавируса на датской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение об ограничении въезда на территорию Португалии путешественников из Великобритании, из-за того, что там был выявлен новый штамм коронавируса, приняли португальские власти.