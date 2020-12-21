Москва, , 10:53 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил решить вопрос с кадровым обеспечением больниц в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом 21 декабря сообщает официальный сайт правительства России.

Поручение дано по итогам пресс-конференции президента России Владимира Путина. Один из её участников пожаловался главе государства, что в больнице села Алакурти работает только один врач.

«Руководство региона вместе с Минздравом и Росздравнадзором должно разобраться в ситуации и до 25 декабря доложить о принятых мерах в правительство», — говорится в информации.

Также Минздраву и Роспотребнадзору поручено проанализировать ситуацию в других регионах.