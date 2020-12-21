Белгород, , 10:53 — REGNUM В Белгородской области 21 декабря выявлено 178 носителей коронавируса, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано пять летальных исходов. На самоизоляции находятся 7318 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в регионе выявлено 19 тыс. 964 носителя инфекции. Завершили лечение выздоровлением 16 тыс. 183 человека, в том числе 81 выписан за минувшие сутки. В общей летальной статистике отражено 206 смертельных исходов.

В стационарах находятся 927 пациентов, из них 108 на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 2648 человек.