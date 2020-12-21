Ярославль, , 10:47 — REGNUM Ярославская область получила новые школьные автобусы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Школьный автобус Yarregion.ru

Всего в регион пришёл 21 автобус «ПАЗ» и три «Газели». Большая часть техники будет направлена на замену устаревшей. Автобусы переданы в школы Переславля-Залесского, Гаврилов-Ямского, Пошехонского, Тутаевского и Ярославского муниципальных районов.

В настоящее время в регионе 241 школьный автобус перевозят более 7700 школьников по 461 утвержденному маршруту.