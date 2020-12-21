Москва, , 10:45 — REGNUM Ночь на 21 декабря стала самой длинной в 2020 году. За ней последовал самый короткий день. Как сообщали в Московском планетарии, зимнее солнцестояние произойдёт сегодня в 13:02 по московскому времени и ознаменует наступление астрономической зимы.

«Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира», — уточнили в планетарии.

В северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в южном полушарии — лето. В день зимнего солнцестояния, в полдень, можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии Земли.

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В день зимнего солнцестояния Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе. Так, в Москве продолжительность светового дня составит семь часов. Для сравнения: в день летнего солнцестояния, 21 июня, световой день в столице длится 17 часов 33 минуты.

С этим днём у многих народов связаны свои традиции. С древних времён день зимнего солнцестояния олицетворял для людей победу света над тьмой. Большинство народов расценивали это явление как возрождение, устраивая праздники, фестивали и другие торжества.

Так, на Руси с днём зимнего солнцестояния был связан особый обряд. К царю на поклон шёл звонарный староста Кремля, который отвечал за бой курантов. Он возвещал, что отныне Солнце повернуло на лето: день прибавляется, а ночь убывает. Люди делали друг другу подарки, шли колядовать, прыгали через костёр, водили хороводы, соревновались в силе.