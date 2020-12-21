Абакан, , 10:45 — REGNUM Ещё пять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в правительстве республики.

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Умерли 56-летний, 65-летний, 76-летний мужчины, а также 93-летняя и 90-летняя женщины.

За весь период пандемии с Хакасии скончались 165 пациентов с COVID-19.

Напомним, 20 декабря власти Хакасии также сообщили о пяти умерших пациентах с коронавирусом.

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