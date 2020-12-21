Кемерово, , 10:45 — REGNUM В Кемеровской области за нарушение санитарного законодательства в период борьбы с распространением коронавируса оштрафован главный врач районной больницы. Об этом сообщает Мариинский городской суд.

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В суде уточнили, что в начале ноября 2020 года установлено, что в Тисульской районной больнице более шести месяцев отсутствовало отдельное помещение для изоляции работника при появлении у него симптомов заражения. Кроме того, в смывах, взятых с некоторых объектов, обнаружены бактерии рода Escherichia, что говорит о некачественном проведении дезинфицирующих мероприятий.

«Обстоятельств, вынуждающих должностное лицо нарушать требования санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период возникновения угрозы распространения заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), представляющего опасность для окружающих, и которые бы не зависели от его воли, в ходе судебного разбирательства не установлено», — говорится в постановлении суда.

Главврач оштрафован на 50 тысяч рублей.