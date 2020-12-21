Самара, , 10:49 — REGNUM Поездки по социальным картам пенсионеров блокироваться не будут в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров, 21 декабря передает пресс-служба областного правительства.

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По его словам, заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает расти. При этом особенно тяжело инфекцию переносят люди пожилого возраста.

Азаров сообщил, что считает несправедливым ограничивать возможности передвижения людей старшего поколения на общественном транспорте. Именно поэтому поездки по социальным картам в регионе блокироваться не будут, подчеркнул он.

Глава Самарской области отметил, что руководство региона волнуется за людей пожилого возраста и просит беречь себя, оставаться дома, а также соблюдать рекомендации врачей и требования особого режима.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили 307 случаев заражения коронавирусом.

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