Сеул, , 10:46 — REGNUM Начиная с 23 декабря в столичном регионе Южной Кореи запрещается проведение мероприятий с участием более пяти человек вне зависимости от типа помещения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации Сеула.

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Известно, что данный запрет действует в Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо.

Отмечается, что данная ограничительная мера принята в рамках борьбы с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом. В случае нарушения данного запрета нарушителю грозит штраф в размере до 3 млн вон (~$2700) или взятие на себя всех расходов на лечение коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 926 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 50 591.

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