Москва, , 10:40 — REGNUM Выплаты российским семьям на детей в возрасте до семи лет включительно начались. Данные выплаты положены на детей, рождённых 18 декабря 2012 года и позже.

Жан Франсуа Милле. Кормление птенцов (фрагмент).1860

Для получения выплаты родитель ребёнка должен иметь российское гражданство и проживать на территории страны. Выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд РФ, при этом рассчитывать на выплаты смогут не только родители, но и усыновители, опекуны и попечители детей.

В случае, если семья уже получала выплаты на детей в 2020 году в рамках помощи в период пандемии коронавируса, дополнительного заявления подавать не нужно — платёж поступит по реквизитам указанного ранее счёта.

В случае, если такой счёт был закрыт, то на портале госуслуг необходимо подать заявление об изменении реквизитов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил о новогодних выплатах на детей до семи лет на сумму в пять тысяч рублей.

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