Варшава, 21 декабря 2020, 10:39 — REGNUM Польская правозащитная организация «Ордо Юрис» направила жалобу в прокуратуру на организацию «Женская забастовка», которая борется за легализацию абортов в стране. Об этом передает Polskie Radio 24.
Причиной жалобы послужил тот факт, что на информационных ресурсах протестующих против ограничения права на аборт появилось изображение Божьей Матери в защитной маске с символикой борьбы за легализацию абортов. Также на картинке расположена надпись: «В Рождество и не только я желаю свободы всем женщинам».
Руководитель правозащитной организации Бартош Левандовский заявил, что данное изображение может являться преступлением по статье 196 Уголовного кодекса,
Депутат Европарламента от Польши Доминик Тарчинский также сообщил о подаче уведомления в районную прокуратуру Варшавы по этому делу.
Отреагировали на это и в польской Католической церкви. По мнению отца Петра Кеневича, включение Богоматери в риторику «Женской забастовки» недопустимо и не может быть оправдано правом на свободу вероисповедания или свободой художественного выражения. «Для нас, католиков, использование святой Марии в контексте борьбы за свободу убийства детей — это огромный скандал и оскорбление», — заявил он.