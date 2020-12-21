Варшава, , 10:39 — REGNUM Польская правозащитная организация «Ордо Юрис» направила жалобу в прокуратуру на организацию «Женская забастовка», которая борется за легализацию абортов в стране. Об этом передает Polskie Radio 24.

Причиной жалобы послужил тот факт, что на информационных ресурсах протестующих против ограничения права на аборт появилось изображение Божьей Матери в защитной маске с символикой борьбы за легализацию абортов. Также на картинке расположена надпись: «В Рождество и не только я желаю свободы всем женщинам».

Руководитель правозащитной организации Бартош Левандовский заявил, что данное изображение может являться преступлением по статье 196 Уголовного кодекса, т. е. оскорблением религиозных чувств. По мнению юристов «Ордо Юрис», единственной целью картинки было оскорбление христиан.

Депутат Европарламента от Польши Доминик Тарчинский также сообщил о подаче уведомления в районную прокуратуру Варшавы по этому делу.

Отреагировали на это и в польской Католической церкви. По мнению отца Петра Кеневича, включение Богоматери в риторику «Женской забастовки» недопустимо и не может быть оправдано правом на свободу вероисповедания или свободой художественного выражения. «Для нас, католиков, использование святой Марии в контексте борьбы за свободу убийства детей — это огромный скандал и оскорбление», — заявил он.